.com - Bologna, Meloni contro il sindaco Lepore: “Ha una doppia faccia”

Leggi l'articolo completo su .com

(Adnkronos) –“Diffidate sempre di chi ha unain pubblico e unain privato”. La presidente del Consiglio, Giorgia, si esprime così suldi, Matteo, che ha accusato il governo e in particolare il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per i disordini avvenuti sabato nella città felsinea dove gli antagonisti hanno cercato di entrare a contatto con una manifestazione della Rete dei Patrioti e di CasaPound.ha stigmatizzato gli scontri provocati dagli antagonisti e ha espresso solidarietà alle forze dell’ordine. “Consentite anche a me di esprimere la mia totale solidarietà agli uomini e alle Forze dell’ordine che ieri ahanno affrontato i soliti violenti, tra lanci di petardi e sassi, rischiando la loro incolumità. Perché noi sappiamo benissimo da che parte stare.