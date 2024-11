Sport.quotidiano.net - Un superbig ad Albinea. Arriva Gigi Buffon

Appuntamento con un big del calcio internazionale adsarà infatti al cinema Apollo venerdì 22 novembre (ore 18) per presentare il suo libro ’Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi’. Dialogherà con Andrea Delmonte, editor di Mondadori. Si tratterà della seconda uscita ufficiale per il libro del campione che sarà disponibile nelle librerie dal 19 novembre. Per partecipare è necessaria la prenotazione al numero 0522.590232 o scrivendo a biblioteca@comune..re.it. Sarà possibile iniziare a prenotarsi a partire da martedì. Durante la serata il Comune diregalerà una copia del libro a tutte le società albinetane che lavorano quotidianamente con grande passione e determinazione per la promozione della pratica sportiva e dei suoi valori. Nel volume l’ex portiere parla del bambino, del ragazzo, dell’uomo, del padre, del professionista, della persona Gianluigi