Salernitana-Bari oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie B 2024 2025

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Le informazioni in merito alla, l’, latv e lodi, match dello stadio Arechi valevole per la tredicesima giornata del campionato italiano di. Gli uomini guidati da Giovanni Martusciello, dopo il pareggio ottenuto contro il Cosenza, hanno assolutamente bisogno di ritrovare una vittoria che manca ormai da troppo tempo, in modo tale da recuperare posizioni in classifica., come seguire il matchLa squadra di Moreno Longo, dal suo canto, arriva da unadi sei pareggi consecutivi e spera di ritrovare i tre punti proprio in questo confronto con una delle neo-retrocesse dallaA. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 10 novembre alle ore 17:15; latelevisiva sarà affia Dazn, a cui sarà affidato anche il servizio di