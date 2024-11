Lanazione.it - "Per il Governo le imprese sono una priorità"

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Un incremento per quanto riguarda le forze dell’ordine, poliziotti e carabinieri, in modo da poter presidiare maggiormente il territorio alla luce dei recenti furti ai danni delle aziende orafe. L’annuncio, ma sopratutto la conferma, arriva da Tiziana Nisini, deputata della Lega. I rinforziattesi per il prossimo mese. A dicembre Arezzo potrà contare su ulteriori rinforzi per presidiare il territorio e quelle zone chefinite nel mirino di ladri e bande sempre più specializzate, come conferma l’ultimo colpo in ordine di tempo all’azienda Scatragli di Borghetto dove nemmeno l’allarme e i nebbiogeni hanno frenato la manovra di quegli uomini che con visori notturni e tute bianche avevano studiato il colpo nei minimi dettagli. "Oltre all’importanza dell’arrivo di nuovi agenti nell’Aretino - sottolinea l’onorevole Nisini - è importante il fatto che la questione orafa, gli assalti subiti dalla aziende, è un tema seguito con attenzione dal Ministero e non da ora.