Tvplay.it - Juve, svelata la vera svolta di Thiago Motta: lo ha detto a fine match

Leggi l'articolo completo su Tvplay.it

Latorna alla vittoria e ottiene tre punti molto preziosi neldi campionato contro il Torino.può sorridere.La vittoria in un derby è sempre molto importante ed ancheha cominciato la sua esperienza sulla panchina bianconera con una vittoria nel derby della Mole. Seppur con un Torino rimaneggiato lanon ha mai dato l’impressione di faticare e ci sono diverse note liete all’interno del club bianconero.rivelazione in diretta su(Lapresse) TvPlayUn 2 a 0 secco e senza patemi dove ancora una volta sono risultati decisivi gli esterni. Prima Weah, a segno per la terza volta nelle ultime quattro partite e poi Yildiz che nel giorno del 50esimo compleanno del suo idolo Alex Del Piero sugella la vittoria con la linguaccia e una rete da urlo. Insomma mancano i gol di Vlahovic ma arrivano quelli degli esterni.