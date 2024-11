Oasport.it - Golf: Paul Waring beffa tutti i big e vince ad Abu Dhabi. Laporta sfiora la top ten

Il colpo a sorpresa arriva alla penultima settimana della stagione sul DP World Tour. L’AbuHSBC Championship lo, e alle soglie dei quarant’anni questo è per il nativo di Birkenhead il più grande successo della carriera su tutta la linea. Aveva vinto il Nordea Masters nel 2018, ma questo è tanto di più, anche rispetto al 19° posto nell’Open Championship 2008, quando la carriera era appena agli inizi. Non solo: il risultato lo fionda al 5° posto nella Race to Dubai, vicino alla top 100 globale e, con il -24 (64 61 73 66, 264 colpi) complessivo, lo porta ad essere recordman degli Yas Links.Niente recupero su di lui per Tyrrell Hatton. Nella doppietta britannica, il suo nome è quello che si posiziona a -22, con recupero di 5 posti dovuto al -8 odierno, ma comunque vano nel momento in cui arrivano i due birdie di fila dialla 17 e alla 18, capace di rispondere alla stessa sequenza delista della contea del Buckinghamshire.