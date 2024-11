Al via Cop29, dieci domande (e risposte) per arrivare pronti al vertice sul clima di Baku

Leggi l'articolo completo su Open.online

Si parlerà soprattutto di finanza alladi, in Azerbaigian. Domani, lunedì 11 novembre, prende il via la conferenza annuale delle Nazioni Unite sui cambiamentitici. Unche quest’anno non comincia sotto i migliori auspici, complici le numerose assenze dei leader internazionali e ildi incertezza che ha fatto seguito alla rielezione di Donald Trump. La conferenza didurerà complessivamente undici giorni, dall’11 al 22 novembre. L’obiettivo, come di consueto, sarà riuscire a trovare un accordo tra i 197 Paesi che hanno firmato la convenzione quadro dell’Onu sui cambiamentitici. Ecco una breve guida, con, per capire meglio a cosa servono le Cop e cosa è lecito aspettarsi daldi quest’anno a.1) Cosa sono le Cop?Il termine “Cop” è un acronimo di «Conferenza delle Parti» e si riferisce alla riunione annuale dei Paesi – 197 in tutto – che hanno ratificato la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamentitici, stipulata a Rio de Janeiro nel 1992.