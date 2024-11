Zonawrestling.net - WWE: Roman Reigns e Alex Pereira si scambiano le maglie nel backstage di SmackDown

L’anno scorso, WWE e UFC si sono fuse sotto l’ombrello di TKO, creando un grande cambiamento nel mondo dello sport e dell’intrattenimento. Grazie a questa nuova alleanza, il lottatore UFChanno vissuto un momento speciale neldi. Il Campione dei Pesi Massimi Leggeri UFCsi sono incontrati la scorsa notte neldi, dove si sono scambiati le, un gesto tipico degli atleti NBA, NFL o dei calciatori dopo una partita.si sono poi stretti la mano e abbracciati in segno di rispetto reciproco, un momento che i fan hanno sicuramente apprezzato.è stato mostrato in prima fila durante, dove i suoi successi sono stati sottolineati nei commenti. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Joe Anoai aka “” (@)Dovremo aspettare per vedere sefarà il suo debutto in un evento UFC in futuro, un’apparizione che potrebbe segnare un ulteriore passo nell’integrazione tra questi due mondi di sport e spettacolo.