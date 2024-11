Gaeta.it - Edoardo Vianello: la carriera, l’amore e il ricordo della figlia nel salotto di Verissimo

Facebook WhatsAppTwitter Nel corsosua prima apparizione aha raccontato la propria vita professionale e personale, affrontando tematiche delicate e momenti significativi. All’età di 86 anni, l’artista ha condiviso con Silvia Toffanin la propria visionemusica e il suo legame profondo con il passato, compresi i ricordi legati alla suae alla sua famiglia.ha saputo toccare il cuore del pubblico, parlando non solo di successi e tormentoni, ma anche di esperienze dolorose e di momenti di grande amore.la passione per la musicaha spiegato di come la musica abbia rappresentato un sogno fin dalla sua infanzia. Cresciuto in un contesto in cui le melodie e le canzoni erano parte integrantequotidianità, ha iniziato a scrivere e interpretare canzoni che sono diventate famose nel panorama musicale italiano.