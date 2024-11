Basket Serie A2 2024 2025 | Cividale e Urania Milano vincono in rimonta

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Arrivano due vittorie innelle due partite che hanno aperto la decima giornata dellaA2di, infatti, piegano Rieti e Cremona dopo essere state sotto nel punteggio. In particolare, aserve un super secondo tempo dopo aver chiuso il primo sotto per 27-39. Uno svantaggio quasi completamente annullato con il parziale di 25-14 nel terzo quarto, poi laviene completata negli ultimi dieci minuti per il 77-63 finale, con Redivo top scorer con 21 punti.Spiccano i 17 punti di Gentile e la doppia doppia di Udanoh (10 punti e 11 rimbalzi) nel successo dell’, che va all’intervallo lungo con un vantaggio minimo, venendo poi superata da Cremona nel terzo quarto. Risultato sempre in bilico, fino al +5 dell’che permette la gestione del risultato, fino all’83-79 finale con il 2/2 di Potts.