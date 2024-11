Ilrestodelcarlino.it - Premio a Molino Spadoni: "Per la risposta dopo l’alluvione e la capacità di innovare"

L’imprenditore Leonardoha guadagnato la ’Menzione Speciale EY - un secolo di eccellenza’. La consegna del riconoscimento è avvenuta ieri (a ritirarlo fisicamente è stato il nipote dell’imprenditore alla guida, in qualità di amministratore delegato, dellaS.p.a.), all’interno della cerimonia perEY L’Imprenditore dell’Anno. "Sono molto felice e soddisfatto del– racconta Leonardo–, ricevuto per la nostra reazione alle alluvioni, visto che la nostra azienda è stata pesantemente colpita dal maltempo". Ancora: "Abbiamo dimostrato di saper continuare a lavorare in mezzo a mille difficoltà". Allo stesso tempo il riconoscimento è arrivato perché laS.pa. "è una delle aziende più longeve del territorio". Oltre alla tradizione, l’impresa sta dimostrando di saper guardare anche al futuro.