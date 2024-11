Ilrestodelcarlino.it - Oggi i funerali di don Nicioli. Fondò il coro di San Lazzaro

Si terrannoalle 14 a Riolunato, suo paese d’origine, idi mons. Ezio, scomparso a 94 anni. Ha svolto una intensa attività pastorale nella parrocchia di Sana Modena, dove nel 1980 ha fondato e poi diretto per 42 anni il prestigioso omonimo, divenuto noto in tutta Italia. I coristi della sancosì lo ricordano: "Ci hai insegnato a cantare, ma soprattutto a stare insieme, a diventare amici e condividere gioie e dolori della nostra vita. Ci hai trasmesso con la tua simpatia ed empatia che è bello cantare apprezzando il bello che ci circonda e la gioia dello stare insieme. Questa è una tua massima che non manchiamo di riportare sempre ai concerti. Questo era il tuoe lo porteremo avanti finché avremo vita non mancando di ringraziare il Signore per averti conosciuto ed apprezzato".