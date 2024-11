Panorama.it - Milano-Cortina 2026: svelato il look delle prossime olimpiadi invernali

Ogni manifestazione sportiva internazionale è accompagnata da un design visivo che la caratterizza. Solitamente esso è scelto in modo da creare un trade d’union fra l'evento e la cultura del Paese ospitante, cercando di rendere riconoscibile e indelebile il ricordo di suddetto evento.Il comitatoha presentato oggi l’identità visiva che vestirà tutti i luoghi in cui si svolgeranno le gare. «Il “of the Games” dimostra un linguaggio visivo straordinario che accentua il fascinonostre città e di tutte le sedi dei Giochi, esprimendo un nuovo concetto di bellezza italiana», così si è espresso nella giornata odierna Andrea Varnier, CEO di Fondazione. «Un’identità visiva dinamica, ispirata dalla nostra energia, dal nostro entusiasmo, inclusività e talento.