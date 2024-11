Ilfogliettone.it - Marco Masini: volevo cambiare il mondo, il tempo ha cambiato me

A sessant'anni appena compiuti,torna sulla scena musicale con un album fresco, intitolato 10 amori, che racchiude nuove tracce e nuove storie, raccontate con una maturità che solo ile l’esperienza possono dare. In questo lavoro,parla di sé, del proprio percorso e delle sfumature dell’amore, mostrando un’energia rinnovata e uno sguardo evoluto verso la vita.“È una tappa di un percorso musicale, artistico e anche umano,” spiega. “Quello che scriviamo e facciamo è sempre una riflessione di ciò che siamo e di come percepiamo il. 10 amori è il frutto di un cambiamento, di un’evoluzione, sempre coerente con il mio stile, alla ricerca di novità, ma senza esagerare. La cosa fondamentale è continuare a essere noi stessi e far rispecchiare in musica il nostro percorso e il nostro cambiamento.