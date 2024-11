Cityrumors.it - L’incredibile e bellissima storia di Camilla Mancini, la figlia dell’ex ct

Leggi l'articolo completo su Cityrumors.it

Per un problema fisico, sin da piccola, è stata bullizzata, tanto dagli altri suoi coetanei e ha deciso di raccontarlo in un libro“Ho ventisette anni e ho capito che essere diversi è una cosa bella, quando me lo dicono capisco di essere una persona speciale.“. Parole che sembrano normali ma non lo sono se sei una persona che, a causa di un problema al viso, vieni quasi messa all’angolo e derisa.di, lactLei è, ladi Roberto, l’ex ct della nazionale italiana con la quale ha vinto un titolo europeo nel 2021. E laincredibile ealmeno per come è adesso e per come l’ha raccontata e soprattutto per come è diventata forte e libera questa ragazza, potrebbe essere un esempio importante per tante persone che sono state bullizzate nella loro vita.