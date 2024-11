Biccy.it - Liam Payne, la Polizia arresta tre persone: ecco chi sono

A tre settimane dalla morte di(che pare non si sia suicidat0) è arrivata la svolta nelle indagini. TMZ ha fatto sapere che ieri pomeriggio ladi Buenos Aires hato tre. Il primo sarebbe un amico del cantante degli One Direction, il secondo pare sia un dipendente dell’hotel CasaSur Palermo e il terzo sembra sia uno spacciatore, colui che avrebbe fornito le sostanze all’artista: “Un amico che era con lui è stato accusato di abbandono di persona seguito da morte e di fornitura e agevolazione di sostanze stupefacenti, secondo quanto riferito dalla Procura nazionale. – si legge sul sito di La7 – Anche un dipendente dell’hotel e una terza personastatiti“.Intanto il corpo diieri è finalmente tornato in Inghilterra, accompagnato dal papà Geoff