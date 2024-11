Gaeta.it - L’hotel Me by Meliá fa il suo ingresso a St. Julian’s, Malta: un nuovo punto di riferimento nel lusso

Uncapitolo per il settore dell'ospitalità acon l'apertura delMe bya St.. Questa struttura alberghiera rappresenta un esempio di design audace e servizi moderni, destinata a diventare undiper viaggiatori alla ricerca di esperienze uniche sull'isola. Situato sulla costa nord-orientale,offre una fusione di eleganza e avanguardismo, risultato della collaborazione con l'acclamata architetto Zaha Hadid.Caratteristiche delIlMecomprende 113 camere, 27 suite e 35 residenze distribuite su 20 piani. Gli spazi interni sono caratterizzati da un design dinamico e stimolante, caratteristico del marchio Me by. La struttura offre una varietà di spazi sociali e per eventi, tra cui tre Thinking Labs, una sala plenaria e due sale riunioni, pensati per accogliere incontri e conferenze in un ambiente stimolante e innovativo.