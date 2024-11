Ilrestodelcarlino.it - La Samb blinda Lonardo. Contratto fino al 2027

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

LaEdoardo. Sei reti e due assist in queste prime dieci giornate per l’attaccante classe 2005 alla sua seconda stagione con la maglia della. Ha firmato un prolungamento diche lo legherà al club del Riviera delle Palmeal 30 giugno. Una mossa strategica ma anche lungimirante da parte del presidente Vittorio Massi che testimonia anche la fiducia che la dirigenza ha verso il giovane attaccante. Laha giocato d’anticipo, rispetto ad altri club che già seguivano, dimostrando di avere le idee chiare. In primis la valorizzazione dei giovani talenti e poi quella di iniziare a costruire qualcosa di concreto per il futuro. Insomma un segnale per un solido progetto che abbia un importante sviluppo nel corso degli anni. Giunto allanella passata stagione dalle giovanili del Rimini,aveva totalizzato undici presenze ed una rete in maglia rossoblù.