Liberoquotidiano.it - Italia-Cina, Mattarella: "Importante avere rapporto costruttivo e collaborativo"

(Agenzia Vista), 08 novembre 2024 "Nelle varie articolazioni che qui rappresentano il nostro Paese vi è un'opera preziosa dell'attività diplomatica in questo immenso Paese, nella dimensione economica, commerciale, culturale, militare, nelle varie dimensioni in cui si interseca iltra l'e questo grande Paese. Unintenso e crescente, che va avanti negli anni e che è molto. Ilche leganasce da lontano, è unantico che si è sviluppato in modo intenso e continua a svilupparsi ed è moltoper noi che si svolga in maniera positiva, costruttiva e fortemente collaborativa". Così il presidente della Repubblica Sergiovisitando l'istituto di Culturano a Pechino. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev