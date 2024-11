Bollicinevip.com - Il potere delle celebrità in politica è davvero finito?

Ilin?Le star possono ancora influenzare il voto?L’endorsementpuò ancora influire sul risultatoelezioni, oppure le stelle del cinema e della musica hanno ormai perso la loro forza persuasiva? Queste domande emergono con intensità dopo le recenti elezioni negli Stati Uniti, in cui, nonostante il sostegno di numerose, Kamala Harris ha subito una sconfitta contro Donald Trump. Taylor Swift, Beyoncé, Lady Gaga, Cher e Robert De Niro sono solo alcunestar che hanno sostenuto Harris, ma il loro contributo sembra non aver avuto l’impatto sperato. Questo risultato induce a riflettere sulla reale influenzaicone di Hollywood nel momento in cui si schierano apertamente in. Nonostante il loro impegno pubblico, l’elettorato potrebbe non farsi più condizionare dai consiglisue stelle preferite.