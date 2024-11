Sport.quotidiano.net - Basket DR2. Campagnola-Saturno è il match clou. L’Heron cerca gloria

E’ il derby della Bassa tra(4) eGuastalla (4) il piatto forte della terza giornata di Divisione Regionale 2, che scatta stasera. Alle 21,30, al palasport di via Magnani, si affrontano due delle battistrada del girone B, decise a rimanere a punteggio pieno nel primo scontro diretto della stagione. Alla stessa ora, a Bagnolo,(2)davanti al pubblico amico con le Gazze Canossa (2), mentre alle 21,45 la Sampolese (4)al Pianella contro una Icare (0) ancora ferma al palo. Alle 21 LG Competition Castelnovo Monti (0) e Bibbianese (0) provano a sbloccarsi, un quarto d’ora più tardi ad Albinea si gioca Go(2)-Nubilaria (2); domani alle 20,30 il posticipo tra Sant’Ilario (4) e Luzzara (2). Nel girone C, alle 21, il Castellarano (2) fa visita all’Antal Pallavicini (2); tutte in casa, invece, le altre 3 reggiane del raggruppamento: alle 21,15 la capolista Berrutiplastics Torre (4) ospita allo Scaruffi il Moba Sasso(2), mentre la Pallacanestro Scandiano (2) affronta la PGS Smile Formigine (4).