Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 7 11 24

Uffa, io odio quando nelle puntate dimi tocca difendere gli, anche perché tendenzialmente, salve proprio rarissimissimissime eccezioni, la fauna maschile che popola gli Elios è tra le peggiori in circolazione nell’intero globo, e infatti io oggi non voglio difendere Vincenzo.E non difendo Vincenzo per due ragioni, la prima è che ho letto diverse segnalazioni su di lui che mi fanno sorgere il sospetto che possa trattarsi di un manipolatore da manuale, e la seconda è che non mi piace il modo, a volte gratuitamente sgarbato, col quale risponde anche quando non è sotto attacco diretto.Quindi tutto quello che dirò da qui in avanti non è per difendere Vincenzo in quanto tale , ma perché, ahimé, oggettività e razionalità mi portano a dover ammettere che quando Barbara De Santi si comporta in questo modo non ha mai ragione, quale che sia l’interlocutore.