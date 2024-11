Gaeta.it - Sostenibilità e qualità della vita: le nuove sfide degli italiani secondo Nespresso e SWG

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Negli ultimi anni, il concetto diha registrato un’evoluzione significativa tra gli, che ora collegano questo tema a unadiun recente studio condotto daItaliana in collaborazione con l’Istituto di ricerca SWG, è emerso che un grande numero di cittadini non considera più lasolo come un ambito ambientale, ma come un elemento chiave per migliorare il benessere complessivo. Tuttavia, alcune spie d’allerta, come la sfiducia e il rassegnamento riguardo la lotta al cambiamento climatico, segnano la strada da percorrere per le aziende e le istituzioni.La percezionetra gliLa ricerca ha rilevato che quasi il 90%oggi associa laa fattori che vanno oltre la semplice tutela ambientale.