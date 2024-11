Segnali di pace fra Francesco Totti e Ilary Blasi | la stretta di mano durante la causa per la separazione

Leggi l'articolo completo su Open.online

martedì scorso si sono incontrati in tribunale a Roma per ladiche li vede ancora coinvolti. E, secondo quanto riporta Giuseppe Scarpa su Repubblica, il clima tra i due è sembrato più sereno, con tanto didiin aula.punta a concludere laentro l’autunno per poter ottenere nel più breve tempo possibile il divorzio. Non è stato un percorso facile fra l’assegnazione della casa coniugale, l’affidamento dei figli e l’assegno di mantenimento. Questo ultimo aspetto è proprio quello ancora tra chiarire tra i coniugi: una sentenza provvisoria di aprile 2023 obbligavaa versare 12.500 euro al mese, oltre a 40.000 euro annui per le rette scolastiche delle figlie, coprendo il 75% del totale. L’ex capitano della Roma però, secondo quanto riportato da il Messaggero non vuole versare più della somma già stabilita, ovvero la metà di quanto inizialmente aveva chiesto