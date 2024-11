Lanazione.it - RiViVi Val di Bisenzio, al via il progetto di rigenerazione per la Vallata

Prato, 7 novembre 2024 - Partire dalle necessità del territorio per sostenere ladelle comunità della Val di. Con questo obiettivo lavora ilVal di, un attivatore di servizi di prossimità per migliorare la vita della comunità, contrastare il disagio socioeconomico, salvaguardare il patrimonio ambientale e favorire lo sviluppo territoriale. L’iniziativa, già operativa, è stata presentata questa mattina da Lorenzio Chiani, referente dele della Cooperativa Eccoci con tutti i soggetti partner. Sono intervenute le sindache Francesca Vivarelli (Vaiano) e Maria Lucarini (Vernio), mentre il vicesindaco di Cantagallo, Giulio Bellini ha inviato un messaggio. Ha partecipato anche Tommaso Neri del Gal Start che ha messo in evidenza come ilmetta al centro la dimensione comunitaria dei territori.