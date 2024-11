Agi.it - Per le offese a Valditara sospeso per 3 mesi dall'insegnamento Christian Raimo

AGI -, insegnante del liceo Archimede di Roma e scrittore, è statoper tre, con una decurtazione del 50% dello stipendio. Il provvedimento disciplinare è stato adottato'Ufficio scolastico regionale per le parole pronunciate dacontro il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppein un dibattito pubblico sulla scuola, dal palco della festa nazionale di Avs. In quella circostanza,si era scagliato contro il ministro additandolo come un "bersaglio debole" da colpire "come si fa con la Morte nera in Star Wars". Pur specificando che "da un punto di vista politico, va colpito perché è un bersaglio debole e riassume in sè tante delle debolezze di questo governo". "In merito alla sanzione inflitta al professora seguito di dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti del ministroche definiscono quest'ultimo "cialtrone" e "lurido" e che "va colpito come la Morte Nera" non possono essere considerate una critica costruttiva; al contrario, si configurano come un'offesa che viola i principi fondamentali di rispetto reciproco e dialogo civile".