La storia dei frati ricostruttori | Non ci volevano ora ci amano

"Quando siamo giunti a Pomposa 30 anni fa, con fratelli e sorelle che vivevano assieme, capelli e barbe lunghe, non mangiavano carne e dormivano per terra, alcune persone del luogo hanno presentato una petizione per mandarci via". Con l’innata simpatia don Stefano Gigli ha ripercorso, domenica al termine della messa, i sei lustri della presenza deinella preghiera a Pomposa, ricorrenza sottolineata dalla presenza del vescovo Monsignor Giancarlo Perego. L’arcivescovo di Ferrara Comacchio ha ricordato come iin 30 anni "con loro carisma sono stati un dono per questa comunità e per tutta la chiesa ferrarese, l’ascolto e la meditazione della Parola é il punto di partenza della spiritualità deiper andare incontro al bisogno di preghiera e ricerca interiore, spesso inconsapevole, dell’uomo contemporaneo".