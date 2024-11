Gaeta.it - Il Pastificio Garofalo svelerà sorprese culinarie per un Natale indimenticabile

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Con l’arrivo del, ildi Gragnano si prepara a sorprendere gli amanti della buona cucina con una serie di iniziative pensate per rendere questa festività davvero speciale. Tra le novità più attese c’è il primo Calendario dell’Avvento del marchio, una proposta che promette di arricchire le feste con un’esperienza di condivisione e gusto. Grazie a diverse idee regalo,intende celebrare ilin modo originale e coinvolgente, portando in tavola il suo amore per la qualità.Calendario dell’Avvento: Un viaggio culinario verso ilIl nuovo Calendario dell’Avvento rappresenta un modo unico per fare il conto alla rovescia fino al. Ogni giorno, gli appassionati di cucina potranno aprire una finestrella e scoprire una selezione diuniche.