Gaeta.it - Il caffè in Italia: una tradizione che coinvolge i sensi e sostiene l’economia

Facebook WhatsAppTwitter Ilnon è semplicemente una bevanda per glini, ma rappresenta una vera e propria esperienza sensoriale. Un’indagine recente, denominata “Seno. si sente!”, ha rivelato come il 70% degli intervistati percepisca il rituale delcome un momento chetutti i cinque. Questo studio, realizzato da Astraricerche per il Consorzio Promozione, offre uno spaccato dettagliato di quanto questasia radicata nella cultura nazionale.Icoinvolti nell’esperienza delL’indagine ha messo in luce le diverse sfaccettature sensoriali che caratterizzano il consumo diin. Primo tra tutti, il profumo delappena preparato risulta particolarmente apprezzato, con un consenso pari al 91%. Questo aroma non è solo sinonimo di freschezza, ma rappresenta anche un richiamo emotivo che evoca ricordi e momenti conviviali.