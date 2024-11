Liberoquotidiano.it - Depistaggio Borsellino: l'autodifesa del poliziotto Maniscaldi al gup, 'Mai mentito al processo'

Caltanissetta, 7 nov. (Adnkronos) - "Non ho reso false dichiarazioni" durante ila Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo, i tre poliziotti accusati di concorso in calunnia aggravata dall'avere favorito Cosa nostra. Lo ha detto, rendendo dichiarazioni spontanee, nel corso dell'udienza preliminare al Tribunale di Caltanissetta, Vincenzo, uno dei 4 poliziotti accusati disulla strage di via D'Amelio, dopo l'interrogatorio nel corso delai tre colleghi. Sono quattro le condotte che vengono contestate a, imputato insieme con Giuseppe Di Gangi, Angelo Tedesco e Maurizio Zerilli, già parte del pool investigativo “Falcone” guidato dall'ex Capo della Squadra mobile Arnaldo La Barbera. Come ricorda il suo legale, l'avvocato Giuseppe Panepinto, nel corso delle dichiarazioni spontanee di, ilavrebbe dichiarato il falso nel corso dell'udienza dibattimentale a carico di Bo "nel momento in cui Giuseppe Orofino avrebbe riferito al Tribunale che già alla data del 10 agosto 1992 avrebbe denunciato lo smarrimento del documento della 126".