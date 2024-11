Ilrestodelcarlino.it - Da Kohler a Rehlko. Il brand cambia nome: "Ma non la forte identità"

di Tommaso Vezzani, non lettere: sarà ‘’ il nuovo titolo della storica azienda reggiana, passata a fine 2023 nelle mani del fondo di investimento americano ‘Platinum Equity’ e diventata una realtà autonoma dal maggio di quest’anno. Il nuovo azionista di maggioranza ha asset per 48 miliardi di dollari, è nella top 25 tra i fondi di investimento nordamericani e le aziende che ne fanno parte hanno un fatturato complessivo nell’ordine dei 90 miliardi di dollari. Giunto a capo dell’azienda nata all’inizio del secolo scorso come Lombardini per poireper la prima volta nel 2007, Platinum Equity ha deciso di modificarne nuovamente la denominazione per segnare un ulteriore cambio d’epoca. "Potremo utilizzare il vecchio marchio – spiega il direttore marketing Nino De Giglio – ancora per tre anni, ma vogliamo iniziare da subito ad affermare il nuovosul mercato.