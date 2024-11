Oasport.it - Calendario WTA Finals 2024 oggi: orari 7 novembre, ordine di gioco, tv, streaming

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

In corso la prima edizione delle WTAin quel di Riad (Arabia Saudita). Le otto migliori giocatrici dell’anno si sfidano in terra saudita dal 2 al 9. Una giornata decisiva per quanto riguarda le sorti del gruppo arancione: Coco Gauff è già qualificata per le semifinali, ma si giocano il secondo posto Iga Swiatek e Barbora Krejcikova che affronteranno rispettivamente Daria Kasatkina e la stessa Gauff.Giornata importante anche per quanto riguarda i doppi, con Sara Errani e Jasmine Paolini che devono vincere “sì o sì” per qualificarsi in semifinale contro Chan e Kudermetova. Si tratta di uno spareggio per il passaggio alla prossima fase.La sesta giornata delle WTAsarà visibile in diretta tv in chiaro su Supertennis (canale 64 dgt e 212 Sky), per gli abbonati su Sky Sport Uno (canale 201 Sky) per il primo doppio e i due singolari e su Sky Sport Tennis (203) per il programma integrale e insu NOW, Sky Go e supertennis.