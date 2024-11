Ilfattoquotidiano.it - “All’inizio mi ha mentito sull’età, aveva 12 anni. Ho capito tutto per una cosa assurda”: al Grande Fratello Alfonso racconta come ha conosciuto Federica

Sono loro la coppia del momento al. Sì, perchéD’Apice ePetagna sono stati riuniti nella casa più spiata d’Italia. Dopo la loro esperienza a Temptation Island, da cui sono usciti insieme, salvo poi lasciarsi poco dopo la fine del programma, l’ex coppia si ritrova adesso a condividere lo stesso tetto. E mentre sale l’attesa sul presunto ingresso in casa dell’ex tentatore, Stefano Tediosi, cheavrebbe iniziato a frequentare dopo la fine del reality condotto da Filippo Bisciglia, ecco cherivela i dettagli sull’inizio della loro storia d’amore.I due, infatti, si sono conosciuti giovanissimi, quando lui15e lei tre in meno, quindi 12. Una differenza importante, considerando la loro giovane età, ma che durante gli ottopassati insieme non ha rappresentato un problema, tranne, forse, quando questa situazione qualche scricchiolio avrebbe potuto crearlo.