Turismo progetti innovativi delle Pmi | contributi fino a 30mila euro

C’è tempoal 27 novembre per candidarsi al bando del progetto fuTOURiSME finanziato nel quadro del Programma per il mercato unico – sezione Cosme con l’obiettivo di identificare e sostenere lo sviluppo, l’implementazione e lo scaling-up di soluzioni innovative da partepiccole e medie imprese (PMI) turistichepee. In particolare la call punta a contribuire a innovare l’offerta nell’ecosistema turistico e potenziare il duplice processo di transizione (verde e digitale), dotare le PMIcompetenze necessarie per sfruttare le opportunità derivanti dalla doppia transizione, raccogliere le migliori pratiche e strategie per portare avanti la trasformazione del settore turistico. Per il bando con “progetto innovativo” si intende un’iniziativa strutturata e strategica che sviluppa, implementa e scala soluzioni innovative per unsostenibile, digitale e inclusivo e che contribuisce chiaramente a innovare l’offerta nell’ecosistema turistico.