Sarah Cooperativa subito alla grande

Inizio di stagione top perCalcio a 5 che si è aggiudicata il successo nel Torneo d’apertura organizzato dPlayleague Midland. Il torneo prevedeva la partecipazione di dieci squadre tra cui le campionesse italiane del Mix Team. Laha chiuso il girone a punteggio pieno poi semifinale vinta 4-2 contro l’Amistad Latina. In finale contro la corazzata Mix Team, squadra detentrice del titolo di campione d’Italia è stata una gara pirotecnica che ha visto la formazione del presidente Marco Plumari chiudere il primo tempo in vantaggio per 3-0 per poi essere però raggiunta sul 3-3. Il gol vittoria del 4-3 è arrivato a 10 minuti dfine ed ha regalato la più importante impresa degli ultimi quattro anni di vita della società. I gol di Rossella Afflitto, Irene Spagna e da Silvia Vitali.