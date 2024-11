Quotidiano.net - Nyt, 'Trump ora ha il 67% di chance di vincere'

A questo punto dello scrutinio, Donaldha il 67% didi, contro il 33% di Kamala Harris. Lo prevede il modello del New York Times, che stima l'esito della corsa in tempo reale sulla base dei dati dei sondaggi, dei voti finora scrutinati e di ciò che ci si aspetta dai voti rimanenti. La stima del collegio elettorale è 285 per il tycoon, 253 per la sua rivale, che avrebbe la magra consolazione diil voto popolare dello 0,4%.