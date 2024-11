Dailymilan.it - Milan, Yunus Musah è l’uomo in più di Paulo Fonseca. Tutti i voti

, nella gara con il Real Madrid la scelta didi schieraredal primo minuto ha pagato eccome. Eccoha rischiato schierandolo dal primo minuto e lui non ha deluso, ma anzi., nella gara con il Real Madrid (vinta dal Diavolo per 3-1), è stato uno dei migliori del Diavolo e ha messo in campo una grandissima prestazione, soprattutto dal punto di vista del recupero palloni e della difesa, visto che ha dato una grande mano in copertura ad Emerson Royal. Ecco che, quindi, i maggiori quotidiani italiani hanno giudicato in maniera super positiva la sua prestazione. Partiamo con il giudizio del Corriere della Sera: “Corre come un forsennato sulla fascia destra, trasformando la difesa da quattro a cinque. Partita superlativa sul piano del ritmo e dell’attenzione tattica”.