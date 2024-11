Formiche.net - L’Europa faccia fronte comune con Trump sulla Cina. Parla Joseph Nyee

Leggi tutto su Formiche.net

La vittoria a valanga di Donaldalle elezioni del 5 novembre apre la porta ad una serie di trasformazioni sullo scenario internazionale, che vanno a toccare tutti i continenti. Anche se non è possibile fare delle predizioni esatte, ci sono indizi che suggeriscono la rilevanza di alcune dinamiche. Formiche.net si è rivolta aNye, politologo di Harvard e coniatore del concetto “soft power” ma anche Assistente del Segretario alla Difesa per gli affari di sicurezza internazionale, un breve commento al riguardo. Le elezioni statunitensi si sono appena concluse, eè stato rieletto Presidente. Qual è il suo pensiero al riguardo? Beh, penso che sia stata un’elezione molto importante perché c’erano due alternative, quella di Harris e quella di, che erano piuttosto diverse. Come risultato della vittoria di, possiamo dire che c’è molta più incertezza.