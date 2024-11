Superguidatv.it - La Talpa – Who is the mole, il debutto è un successo su Canale 5: boom di contatti sui social e su Mediaset Infinity

Ottimoper “La– Who is the“, il reality show condotto da Diletta Leotta che ha fatto registrare un vero e proprionon solo in tv, ma anche sulle piattaforme multimediali e sui. Tutti i numeri del ritorno del format! La– Who is theè unsu5 e sulle piattaforme multimediali La– Who is theè tornata facendo registrare numeri senza precedenti. Non solo in tv con 7.7 milioni die 2.3 milioni di ascolto medio per5, con una share del 16% sul target commerciale e addirittura del 19.4% sui 15-44 anni, ma anche suie sulla piattaforma. Un vero e propriomultimediale per la reteche è riuscita a rigenerare un format ventennale attraverso la sperimentazione di una formula modernissima, mai tentata prima d’ora da un broadcaster.