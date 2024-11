Israele | alleanza con Usanuovo impegno

Leggi tutto su Servizitelevideo.rai.it

11.05 Lo "storico ritorno alla Casa Bianca" di Donald Trump "offre un nuovo inizio per l'America e un potente nuovoper la grandefrae l'America". Lo scrive su X il primo ministro di,Benjamin Netanyahu, in un messaggio di congratulazioni al tycoon e alla moglie Melania "Non importa chi diventa presidente degli Stati Uniti, perché i nostri piani sono già stati fatti". Lo ha affermato la portavoce del governo iraniano, Fatemeh Mohajerani, come riferisce Isna, commentando le elezioni americane.