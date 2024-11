Quotidiano.net - Fisco, spunta una rottamazione ‘quinquies’. Cosa prevede l’emendamento di Forza Italia

Roma, 6 novembre 2024 – Una nuova, la, per le cartelle dal primo luglio 2022 al 31 dicembre 2023. Non è ancora realtà ma potrebbe diventarlo qualora passassedial decretocollegato alla manovra 2025. La proposta di modifica firmata dagli azzurri Lotito e Parolidi riaprire i termini dellaquater introdotta con la legge di Bilancio 2022, con il pagamento delle somme dovute fissato entro il 31 luglio 2025, in un’unica soluzione o in 18 rate e un interesse del 2% a partire dalla seconda rata. Si tratterebbe di una sanatoria de facto per chi non è riuscito a onorare il pagamento di tutte le rate. Il governo lavora intanto alla riapertura dei termini del concordato biennale, terminato il 31 ottobre con un bottino di circa 1,3 miliardi.