Basket | all’Hapoel Tel Aviv l’EuroCup 2024-2025

L'Hapoel Tel Aviv vince l'EuroCup 2024-2025. Il club israeliano diventa il secondo della città, assieme al Maccabi, ad avere il diritto di giocare l'Eurolega nella stagione 2025-2026 attraverso la doppia vittoria sul Gran Canaria nella finale della seconda competizione di quota ECA.Gara-1, giocata alla Samokov Arena in Bulgaria, ha visto la vittoria dell'Hapoel per 74-65, mentre gara-2 alla Gran Canaria Arena si è risolta in un 94-105 in virtù dei 26 punti di Johnathan Motley e dei 27 di Antonio Blankeney. Per la sezione sportiva del club è la prima vittoria continentale.In precedenza, negli scorsi anni, erano arrivati due quarti di finale nelle stagioni 2022-2023 e 2023-2024. Quest'anno, agli ordini di Dimitris Itoudis, il club ha trovato il salto che ha permesso una stagione non poi così pronosticata, ma comunque già di ottimo livello fin dalla fase a gironi con il 12-6 della regular season.

