Elezioni Usa gaffe a maratona Mentana Il messaggio di Cazzullo | Con Casellati nera ci saremmo annoiati

di Aldodurante la. Spunta unprivato inviato dal giornalista al direttore del Tg La7, inquadrato per errore nel corso della diretta della lunga notte americana. “Giornalisticamente sei contento, confessa. Con la(riferendosi a Kamala Harris, ndr) ci” scrive, che si trovava a Palm Beach per il discorso di Donald Trump nell’Election Day Usa.era impegnato nellanotturna per commentare i risultati delleamericane, che vedono la vittoria di Donald Trump sulla candidata dem Kamala Harris.di, il post di Selvaggia Lucarelli Ilinquadrato è stato subito notato dalla giornalista del Fatto Quotidiano Selvaggia Lucarelli, che ha fatto un post sui social evidenziando che, oltre al commento, si vede anche il numero di cellulare privato di(da lei oscurato nel post).