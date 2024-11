Diffidati Stoccarda-Atalanta | ci sono nerazzurri a rischio squalifica in vista dello Young Boys?

Leggi tutto su Sportface.it

Nella quarta giornata della fase a campionato della Champions League 2024/25 l’vola in Germania per sfidare lo. Sfida non semplice per gli orobici, che nonostante il grande periodo di forma devono stare attenti contro una squadra molto tecnica come quella guidata da Sebastian Hoeness, che nello scorso turno ha messo in grossa difficoltà la Juventus vincendo a Torino. Scopriamo se e qualii giocatorinella sfida della MHP Arena. In Champions League, da regolamento, si entra in diffida dopo due ammonizioni rimediate e si vieneti alla terza (a seguire, di nuovo diffida già alla quarta ealla quinta, e via discorrendo). L’unico diffidato tra i bergamaschi è Ederson, che ha rimediato due sanzioni nelle prime due giornate contro Arsenal e Shakhtar.