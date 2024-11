News.robadadonne.it - Chiara Balistreri: “Preferisco registrarmi da viva prima di diventare l’ennesimo femminicidio”

Recentemente presentata anche a un servizio de Le Iene, la vicenda di, ventenne bolognese, ha inizio più di due anni e mezzo fa, quando la ragazza, allora 19enne, aveva denunciato l’ex compagno per le violenze subite, culminate in un’aggressione che aveva causato la rottura del naso a. La ragazza si era rivolta anche alla trasmissione Chi l’ha visto? per rintracciare l’uomo, che dalla denuncia era scappato in Romania, rendendosi latitante. @redazioneiene Qualcuno fermi quell'uomo #LeIene #NinaPalmieri #DaVedere ? suono originale - redazioneiene L’uomo, tornato in Italia, è stato poi avvistato ed arrestato nel settembre 2024, e messo agli arresti domiciliari presso la casa di sua madre. La scelta dei domiciliari è stata commentata dain un video TikTok, nel quale critica fortemente questa decisione e lamenta le scarse conseguenze che la sua denuncia ha provocato e si dice preoccupata per un’evasione dell’uomo.