Champions League 2024 2025 | il Bologna brilla ma manca il gol ora per i playoff serve l’impresa

Leggi tutto su Sportface.it

Ilgioca bene e convince, ma ancora una voltail gol: contro il Monaco arriva una sconfitta beffarda e amarissima, con il gol di Kehrer che punisce in maniera eccessiva una sbavatura di Beukema, condannando i felsinei a un altro KO tra gli applausi del Dall’Ara. Arriva, così, la terza sconfitta in questa, dopo il pareggio all’esordio contro lo Shakhtar e le sconfitte contro Liverpool e Aston Villa, in cui i rossoblù non hanno comunque sfigurato. Quello di stasera era un avversario di altissimo livello e in gran forma, con sette punti all’attivo e condito da individualità molto importanti. I ritmi sono da subito altissimi, e iltiene benissimo il campo e prova a pungere con Miranda, Ndoye, Fabbian e Castro, resistendo in difesa grazie alle parate fondamentali di Skorupski.