Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 05-11-2024 ore 20:30

Leggi tutto su Romadailynews.it

DEL 5 NOVEMBREORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA TERMINI CENTOCELLE IL SERVIZIO E’ SOSPESO SULL’INTERA TRATTA: IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE I BUS SOSTITUTIVI DELLA LINEA 105; E IL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA LUNGO LA RETE VIARIA; IN USCITA DALLA CITTA’ PERMANGONO INCOLONNAMENTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, A PARTIRE DAL RACCORDO FINO A VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA; E PROPRIO CON RIFERIMENTO A OSTIA, RICORDIAMO CHE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DEL FOSSO COLATORE SONO ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ SULLA VIA DEL MARE E SULLA VIA OSTIENSE TRA IL RACCORDO ANULARE E VITINIA, CON CHIUSURE AL TRANSITO VEICOLARE SIA VERSO OSTIA CHE IN DIREZIONE