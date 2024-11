Bergamonews.it - Rileva, valuta, “insegna”: come l’intelligenza artificiale sta cambiando i processi aziendali e il concetto di errore

Individuare anche la più piccola imperfezione, impercettibile a occhio nudo, per rendere sempre più efficaci iproduttivi e sfruttare lo storico per fare formazione interna agli operatori meno esperti: è una delle tante tecniche di Intelligenzaapplicate in ambito aziendale, dove l’ottimizzazione delle risorse e la riduzione degli sprechi sono variabili sulle quali si gioca la fondamentale sfida della competitività. Ad elaborare la soluzione, inquadrabile nel campo della diagnostica per immagini, è stato Intellimech, il consorzio bergamasco per la meccatronica che da 17 anni si ponepunto di raccordo tra il mondo accademico e il mondo industriale, occupandosi del trasferimento tecnologico tra le varie realtà grazie a soluzioni concrete subito applicabili. “Abbiamo realizzato un sistema di visione che sfruttaper fare riconoscimento e controllo di piccole saldature – spiega Davide Pasanisi, AI Engineer di Intellimech – L’azienda coinvolta è una delle aderenti al nostro consorzio e nello specifico ci siamo concentrati su una termocoperta che si scalda tramite un filo di rame.