Puntomagazine.it - Qualiano: omissione atti d’ufficio, la Prefettura apre un’istruttoria

Leggi tutto su Puntomagazine.it

Gli uffici del Comune dinon hanno risposto o non lo hanno fatto compiutamente su Multiservizi e Cimitero in merito richieste di accesso del Consigliere comunale M5S Porcelli Una brutta prassi quella del Comune didi non rispondere alle richieste di accesso aglio di farlo superficialmente avanzata dai Consiglieri comunale. È accaduto al consigliere comunale di minoranza Massimiliano Porcelli del Movimento 5 Stelle. Il Consigliere quando le ha ottenuto riscontri erano anche parziali. Il giorno 11 ottobre ha così deciso di scrivere al Prefetto di Napoli, chiedendo l’intervento per ottenere quanto era nel suo diritto per lo svolgimento del ruolo di consigliere comunale. Gli accessi erano in merito allaMultiservizi Srl e in merito al Bando per l’assegnazione dei loculi, annullato dal Consiglio di Stato.