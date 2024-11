.com - Promozione / E’ Pietro Canesin il nuovo allenatore dell’Appignanese

In sostituzione di Francesco Cantatore. Ultimo in classifica debutterà sabato prossimo nel turno casalingo contro la Biagio Nazzaro VALLESINA, 5 novembre 2o24 – L’Appignanese ha sceltoper la panchina dopo un inizio in difficoltà e dopo la separazione con Francesco Cantatore. (rileggi qui.) La comunicazione ufficiale a firma del presidente Camilletti e del diesse Buldorini. Il neo mister, 38 anni, ha una esperienza notevole alle spalle con le ultime quattro stagioni sulla panchina della Cluentina in. Il suo debutto sabato prossimo in casa con l’Appignanese che ospiterà la Biagio Nazzaro. (e.s.) ©riproduzione riservata L'articolo/ E’ilproviene da Lo sport della Vallesina.